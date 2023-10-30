“نزاهة” تنظم برنامجا تدريبيا حول تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة 45 جهة حكومية

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) برنامجا تدريبيا بعنوان (دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) بمقر الهيئة بمشاركة 45 جهة حكومية و88 مشاركا سعيا منها لتعزيز النزاهة والتعاون المستمر مع جهات الدولة.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في (نزاهة) صالح التنيب في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية وبيان جهود الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه والتعرف على نطاق اختصاصات عملها إذ قدم البرنامج مجموعة من المختصين بالهيئة.

وأوضح التنيب أنه من خلال هذا البرنامج وعلى مدار يومين تم تسليط الضوء على قانون إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واختصاصاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومجالاتها الرئيسية وآلية الاستعراض بالإضافة إلى دور الهيئة في تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي.

وأضاف أنه تم التعريف بشبهات جرائم الفساد الواردة في قانون إنشاء الهيئة وآلية استقبال البلاغات وحماية المبلغين ورصد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج بالإضافة إلى شرح نظام الذمة المالية وآلية تقديم إقرارات الذمة المالية ومواعيد تقديم الاقرارات والعقوبات وآلية فحص تلك الإقرارات.

وأكد أهمية التعرف على دور الوقاية في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وأخذ نبذة عن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تهدف إلى تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع عموما والتعرف على قانون حق الاطلاع على المعلومات وتعارض المصالح الذي يعد نتاجا لهذه الاستراتيجية.