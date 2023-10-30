إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية وسيارتي إسعاف

إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية وسيارتي إسعاف

أقلعت صباح اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية السابعة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمعدات الطبية وسيارتا إسعاف مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن دولة الكويت تواصل إيصال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأضاف المعراج أن هناك تنسيقا مباشرا مع الهلال الأحمر المصري لتسلم شحنة المساعدات تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح أن الهلال الأحمر الكويتي باشر منذ اليوم الثاني لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بوضع حزمة من المشروعات الإغاثية العاجلة لدعم أسر الضحايا والجرحى وتزويد المستشفيات بالوقود لتشغيل المولدات الكهربائية والمستلزمات والأدوات الطبية لدعم خدماتها الصحية إضافة إلى توزيع الوجبات اليومية ورغيف الخبز في مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن دعم الشعب الكويتي للأشقاء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر واجبا إنسانيا مؤكدا أن الشعب الكويتي لن يدخر جهدا في توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية للمتضررين الفلسطينيين لاسيما في ظل الاعتداء الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

يذكر أن الجسر الجوي تم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.