رئيس مؤتمر “كوب 28” للمناخ يحث على التوصل إلى لغة توافق بخصوص الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة

رئيس مؤتمر “كوب 28” للمناخ يحث على التوصل إلى لغة توافق بخصوص الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة

قال سلطان الجابر رئيس مؤتمر كوب 28 المعني بالمناخ اليوم الاثنين إنه يدرك أن دول العالم لديها آراء قوية بخصوص إدراج اللغة المتعلقة بالوقود الأحفوري والطاقة المتجددة في النص الخاضع للتفاوض في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها الإمارات في غضون شهر.

وأضاف أنه يتعين إيجاد أرضية مشتركة.

وقال الجابر “أريد منكم التعاون من أجل التوصل لحلول يمكنها أن تحقق الاتساق والأرضية المشتركة والتوافق بين كافة الأطراف”.

أدلى الجابر بتصريحاته خلال قمة تمهيدية لمؤتمر كوب28 انعقدت في أبوظبي بحضور نحو 70 وزيرا و100 مندوب.