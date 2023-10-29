الرئيس الفلسطيني يستقبل وزير خارجية البحرين

ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس محمود عباس استقبل اليوم الأحد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.

وقالت (وفا) إن وزير الخارجية البحريني نقل رسالة تضامن ومؤازرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده والشعب البحريني للرئيس عباس مؤكدا وقوف البحرين ملكا وحكومة وشعبا الى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد الرئيس عباس خلال اللقاء ما طالب به سابقا بشأن وقف فوري لعدوان الاحتلال وضرورة إنشاء ممرات إنسانية دائمة لإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود لقطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام.

ومن جهته قال وزير خارجية البحرين إنه في هذه الأوقات الصعبة من الأهمية بمكان أن “ننسق بيننا وأن نتكاتف ونتعاون وكذلك أن نجتمع معا كمجتمع عالمي لمعالجة الوضع المرعب الكارثي في غزة والدعوة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وأضاف ان “مملكة البحرين والمجتمع الدولي يدعوان للوقف الفوري لإطلاق النار بما يسمح بمرور الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والأدوية للوصول للمحتاجين ورفض التهجير مهما كانت مسبباته.”