اختطاف والدي نجم ليفربول الدولي الكولومبي لويس دياز والشرطة تحرر والدته

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأحد أن الشرطة نجحت في تحرير والدة نجم ليفربول الانكليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم لويس دياز عقب اختطافها وزوجها، مشيرا الى ان البحث جار عن الوالد.

وقال الرئيس على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) “خلال عملية +الإنقاذ+ في بارانكاس (شمال كولومبيا)، تم تحرير والدة لويس دياز ونواصل البحث عن الأب”.

وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية أن والدي الجناح الأيسر البالغ من العمر 26 عاماً، كانا في محطة وقود في بلدتهما، في مقاطعة لاغواخيرا، عندما اقترب منهما رجال مسلحون على دراجات نارية.

وقال مدير الشرطة العام وليام سالامانكا بعد محادثة هاتفية مع والدة اللاعب حسب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: “بفضل الخطة التي نشرتها الشرطة في وقت قياسي (…) عثرنا بالفعل على الأم سالمة معافاة (…) ونواصل البحث بنشاط عن الأب”.

وذكرت الهيئة المكلفة بالتحقيق أنه “منذ علم مكتب المدعي العام بحادثة الاختطاف (…) يعمل المدعون العامون والشرطة والجنود على تحديد مكان تواجد هؤلاء الأشخاص وتحديد المسؤولين عن ذلك”.

وأعلن سالامانكا نشر عناصر من المخابرات وإقامة نقاط تفتيش.

وقال الجيش إن مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك تحلق فوق المنطقة للعثور على الخاطفين ووالد اللاعب.

وكان والد نجم ليفربول لويس مانويل دياز مدربًا متطوعًا في مدرسة كرة القدم الوحيدة في بارانكاس، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 38 ألف نسمة حيث ظهر ابنه لأول مرة.

من جانبها، أدانت والية لاغواخيرا، ديالا ويلشيز، عملية الاختطاف هذه، وقالت على منصة “إكس”: “لقد أصدرت تعليمات إلى السلطات لكي تضع على الفور وسائل العثور عليهما”، داعية الخاطفين إلى “تسليم ضحيتيهما على الفور”.

ولم يعلق لويس دياز على عملية الاختطاف.

ويلعب دياز مع ليفربول منذ عام 2022 عندما انتقل الى صفوفه قادما من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.

وأصدر نادي ليفربول بيانا رسميا الأحد بشأن تعرض عائلة دياز للاختطاف في كولومبيا، وقال “يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة لويس دياز في كولومبيا، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة.. في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة”.