نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح

وزير الدفاع يوجه بسرعة إنهاء إجراءات صرف المكافآت والبدلات الخاصة بالمكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية

29 أكتوبر، 2023
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وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح الجهات المختصة في وزارة الدفاع بسرعة العمل على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف (المكافآت والبدلات) الخاصة للمكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية، تمهيداً لصرفها وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وتأتي توجيهات الشيخ أحمد الفهد بصرف هذه المكافآت والبدلات تشجيعاً وتحفيزاً لأبنائه المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية، ولتحقيق الإستفادة والمنفعة لهم أثناء فترة أدائهم لواجبهم الوطني المقدس، والذي يهدف إلى إعدادهم وتأهيلهم لخدمة وطنهم والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

المصدر
الجيش الكويتي
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29 أكتوبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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