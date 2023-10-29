وزير الخارجية: نشهد حرباً انتقامية في غزة كما نشهد حالة عقاب جماعي وجرائم حرب

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت منذ ستة عقود الداعم للقضية الفلسطينية مشيرا إلى أن “الكويت لم تحيد عن خطها الواضح والمستقيم الذي لا لبس فيه”.

وأضاف الشيخ سالم الصباح في مؤتمر صحفي للوقوف على ما يحدث في قطاع غزة أن دولة الكويت “ضد التطبيع ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 ووفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية” مشددا في الوقت ذاته على الموقف الكويتي الراسخ والثابت في هذا الشأن.

وقال إن اليوم هو ال23 من الحرب على قطاع غزة “ونحن نشهد حربا انتقامية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي كما نشهد عقابا جماعيا وجرائم حرب في القطاع وارتقاء اكثر من سبعة آلاف شهيد بينهم ثلاثة آلاف طفل قتلوا هناك” متسائلا “كيف يقتل اكثر من ثلاثة آلاف طفل في أيام ولا يكون هذا الفعل جريمة حرب؟”.

وأشار إلى موقف دولة الكويت الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مؤكدا استمرار الكويت بحشد المجتمع الدولي وطرق جميع الأبواب لوقف ما يحصل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع “للأسف هناك معايير مزدوجة في التعامل مع ما يحصل في غزة من قبل بعض الدول وهو أمر أصبح واضحا للجميع كما يؤسفني أن يكون مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الحفاظ وصون الأمن العالمي عاجزا عن إيقاف ما يحصل من قتل وتدمير في غزة” معربا عن أمله في أن تقوم الدول المؤثرة مع مجلس الأمن الدولي على إيقاف الحرب.

وذكر أن دولة الكويت تطالب بإيقاف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق بالإضافة الى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وحول المساعدات التي تقوم بها دولة الكويت للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة قال إن الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات للأشقاء هناك انطلقت اليوم محملة ب40 طنا من المواد الإغاثية سبقها الايام الماضية اطنان من المساعدات.

وعن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد قمة عربية طارئة أكد الوزير أن دولة الكويت ترحب بأي جهود لايقاف الحرب على غزة مؤكدا أن إيقاف الحرب أصبح مطلبا دوليا بعد تصويت ثلثي الأعضاء بالامم المتحدة.

وحول الاجتماع الأخير مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن صياغة مشروع قانون يحظر التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي أكد الشيخ سالم الصباح أن هناك قانون صادر من عام 1964 يمنع التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي عمره الان 69 عاما ولا يزال ساريا ومفعلا لافتا إلى وجود توافق من حيث المبدأ مع الاخوة النواب حول ما طرح باللجنة يحتاج الى دراسة وبحث.

وبين أن (الخارجية) حريصة وتضع في أولوياتها أمن وسلامة الكويت ورعاية مصالحها وأن ذلك يتم بالعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

وبخصوص ما أثير نيابيا عن قبول أوراق سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى البلاد أكد الوزير أنه “تم قبول اوراق اعتمادها منذ فترة ولكن تأخر مجيئها للكويت بسبب ظروف في واشنطن وأنها اذا وصلت للكويت سيتم اعتماد اوراقها كسفيرة”.

وعن التحذيرات التي أطلقتها بعض السفارات الاجنبية في الكويت قال الوزير الوزير إن “كل دولة معنية في مواطنيها وكل سفارة لها تقيييم خاص في التعامل مع مواطنيها ونحن من جانبنا نقدم العون والمساعدة للجميع”.