وزير الشؤون يؤكد حرص الوزارة على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بسوق العمل

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الأحد حرص الوزارة بقطاعاتها المختلفة لاسيما قطاع الجمعيات الأهلية على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل.

جاء ذلك في تصريح الشيخ فراس الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش تدشين الدفعة الخامسة والأخيرة من حملة (شركاء لتوظيفهم) في جامعة الكويت لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالشراكة مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية والتعاون مع جامعة الكويت.

وقال الشيخ فراس الصباح إن الشراكة الفاعلة بين جهات الدولة والقطاع الأهلي ممثلا بجمعيات النفع العام والقطاع الخاص يؤكد حرص الجهات على تقديم الدعم والمساندة لهم مبينا أن نتائج حملة (شركاء لتوظيفهم) تمثل نموذجا يحتذى به في تضافر الجهود نحو تحسين الخدمات المقدمة.

وأعرب عن شكره ل(هيئة الإعاقة) على الجهود المبذولة في رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك (جمعية البناء البشري) والأمم المتحدة وممثليها لدورهم في وضع المعايير الدولية الخاصة بالمناهج الملائمة وكذلك (شؤون القصر) على الدعم الاستراتيجي والقطاع المصرفي والقطاع النفطي على توفير المقاعد الوظيفية لهم.

من جهته أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جميع الحقوق من التدريب والتأهيل وبالتالي الإشراك في سوق العمل.

وقال الحميدي إن تحقيق العديد من النجاحات بمجال التدريب والتأهيل المقترن بالتوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقة كان نتاج حصيلة عمل امتدت لخمس سنوات موضحا انها اتت بالشراكة فاعلة مع جمعية (البناء البشري) ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد.

من جانبها قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر ل(كونا) إن الدفعة الخامسة من حملة (شركاء لتوظيفهم) إضافة “ممتازة” لسوق العمل المحلي لما فيها من كوادر تم تدريبها وتأهيلها ضمن برامج متخصصة منها مجال المصرفي والقطاعات الاخرى الخاصة.

وأكدت الطاهر أن قبول ما يتجاوز 30 من منتسبي الحملة في القطاع المصرفي بالسنوات الماضية دليل على التأهيل الجيد والفاعل لهم مبينة أن القطاعات تبحث عن الإنتاجية وبالتالي وجدت في خريجي الحملة مواصفات تؤهلهم للالتحاق في قطاعاتها.

من جهتها قالت المدير العام لجمعية (البناء البشري) عواطف السلمان ل(كونا) إن ما يميز الدفعة الحالية عن سابقاتها دخول شركاء جدد يؤمنون بتوفير حقوق متساوية للأشخاص من ذوي الإعاقة مع اقرانهم من الاصحاء.

وأكدت السلمان استعداد إدارة (التأهيل المهني) التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدءا من العام المقبل استقبال ما يتجاوز 200 منتسب بتخصصات مختلفة ضمن بمناهج معتمدة ومعايير الدولية تتواءم مع مهاراتهم المتفاوتة بما في ذلك الاعاقات الذهنية وصعوبات التعلم.

وأضافت السلمان أن التدشين الذي أقيم اليوم يأتي في إطار توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وجمعية (البناءالبشري) الذي يتضمن توفير مقر تدريبي لمنتسبي الحملة من ذوي الإعاقة والرعاية الاجتماعية.

وأوضحت أن التعاون أتاح توفير فرصة التدريب الميداني والعينات البحثية لطلبة الخدمة الاجتماعية والنفسية بكلية العلوم الاجتماعية مشيرة إلى أن الشراكة بينهما ستكون في مجال الأبحاث والدراسات وإعداد المناهج وفقا لمعايير علمية مهنية مختصة بفئات الرعاية الاجتماعية والاشخاص من ذوي الاعاقة.

يذكر أن حملة (شركاء لتوظيفهم) انطلقت عام 2018 لتدريب والتأهيل المقترن بالتوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقة ستتبناها وتشرف عليها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد الدفعات الخمسة الماضية وتخريج ما يتجاوز 285 منتسبا وإدماجهم في سوق العمل.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين (هيئة الإعاقة) وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة الكويت وممثل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد وجهات رسمية عدة منها (شؤون القصر) وقطاعات المصارف والنفط والتجزئة وغيرها.

جانب من الجهات الرسمية المشاركة في (شركاء لتوظيفهم)

المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري

المدير العام لجمعية (البناء البشري) عواطف السلمان