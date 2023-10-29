بلدية الكويت: تخصيص 12 موقعا لإقامة أفرع الجمعيات التعاونية في أماكن التخييم

بلدية الكويت: تخصيص 12 موقعا لإقامة أفرع الجمعيات التعاونية في أماكن التخييم

وافقت لجنة دارسة وتحديث مواقع التخييم لموسم 2023/2024 في بلدية الكويت على تخصيص 12 موقعا لأفرع الجمعيات التعاونية في مواقع التخييم التي حددتها البلدية بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الأحد إن المواقع موزعة على سبعة أفرع في مواقع المخيمات المسموح بها بمنطقة الشمال تشمل أسواقا مركزية لتوفير مستلزمات البر والمواد الغذائية وكذلك خمسة أفرع في مواقع التخييم المسموح بها بالمنطقة الجنوبية.

وأشارت الى أنه سيتم دعوة ممثلي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لحضور اجتماع يوم الاربعاء المقبل لتقديم طلبات تحديد مواقع الافرع التي ستخصص للجمعيات المشاركة تمهيدا لإجراء عملية القرعة.