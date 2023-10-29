“زين” تدعم جهود تمكين المرأة في الأمن السيبراني

استمراراً لجهودها في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في البلاد، ومُساهمةً منها في إعداد الكفاءات الوطنية النسائية في هذا المجال الحيوي، رعت زين تحدّي هاكاثون “50 امرأة بالأمن السيبراني في الكويت”، وهي المُبادرة التي استهدفت تعزيز مهارات النساء والفتيات في البرمجة والأمن السيبراني، ونظّمتها شركة ESK Holding بدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني.

وشهدت المُبادرة انضمام 50 فتاة وامرأة شاركن في عدد من تحدّيات “الهاكاثون” المُتعلقة بمجالات الأمن السيبراني، منها “تحدّي هاكاثون زين” الذي اختص بفئة مُعيّنة من المهارات التقنية، كما شارك فريق زين في لجنة التحكيم التي اختارت الفائزات بناءً على عددٍ من المعايير، وتم تكريم الفائزات بحضور رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء المهندس محمد بوعركي.

وأتى دعم زين لهذه المُبادرة تحت مظلّة استراتيجيتها الشاملة لتعزيز التنوع والاشتمال على مستوى المجموعة، واستمراراً لجهودها في رفع الوعي المُجتمعي بالأمن السيبراني، وتشجيعاً للمُبرمجات الكويتيات الواعدات، ومُساهمةً منها في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية النسائية القادرة على تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية الرقمية في البلاد.

وترتكز العديد من مُبادرات زين بشكلٍ كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، حيث يتجه مُستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل مُتسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعت الشركة تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب الكويتي على رأس أولوياتها.

وتحرص زين على المُساهمة في تسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الرقمية التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة، ولعل من أهمها مهارات الأمن السيبراني، مع التركيز على بناء القدرات الرقمية لدى الفتيات والنساء كونهن يُشكّلن فئة حيوية من المُجتمع.

وتفخر مجموعة زين بأنها أوّل مؤسسة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقوم بتأسيس إدارة مُختصّة تهتم بمجالات التنوع والاشتمال في بيئة العمل، وهي الخطوة التي أبرزت الرغبة في بناء قوة عمل متنوعة، وجدية أكبر في إفادة المجتمع.

وترعى هذه الإدارة ثقافة التنوّع والاشتمال من خلال تبنيها سلسلة من البرامج والمبادرات المُعدّة بعناية في أكثر من مجال، حيث تؤمن زين بأن موظفيها يمثلون أكبر عنصر تمييز لديها، وهي تفخر بجهودها المُستمرة لتسخير قوة هذا التنوع لبناء نموذج عمل يلهم الآخرين، وفي نفس الوقت يحتذى به في أسواق العمل الباحثة عن التغيير.

وفي إحدى مُساهماتها السابقة لتعزيز المهارات التقنية والسيبرانية لدى الشباب الكويتي، رعت زين مؤخراً “هاكاثون الكويت”، أكبر مُسابقة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات على مستوى البلاد، والتي أطلقتها أكاديمية CODED بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني استجابةً للمُبادرة النيابية، والتي تبنّتها حكومة دولة الكويت بمشاركة القطاع الخاص.

تكريم زين على دعمها للمبادرة