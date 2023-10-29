بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 141.8 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 141.8 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 8ر141 نقطة ليبلغ مستوى 44ر6362 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر2 في المئة.

وتم تداول 4ر172 مليون سهم عبر 11416 صفقة نقدية بقيمة 5ر52 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر58 نقطة ليبلغ مستوى 65ر5403 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر1 في المئة من خلال تداول 5ر52 مليون سهم عبر 3160 صفقة نقدية بقيمة ستة ملايين دينار (نحو 3ر18 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 08ر176 نقطة ليبلغ مستوى 75ر6904 نقطة بنسبة انخفاض 4ر2 في المئة من خلال تداول 9ر119 مليون سهم عبر 8256 صفقة بقيمة 5ر46 مليون دينار (نحو مليون دولار).

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 23ر87 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5288 نقطة بنسبة انخفاض 6ر1 في المئة من خلال تداول 7ر40 مليون سهم عبر 2455 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 16ر16 مليون دولار).

وكانت شركات (يوباك) و(مواشي) و(وربة كبيتل) و(آبار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(خليج ب) و(بنك بوبيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (مراكز) و(منازل) و(سنام) و(ايفا فنادق) الأكثر انخفاضا.