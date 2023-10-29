“جو أند ذا جوس” يفتتح فرعا جديدا في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع للمأكولات الخفيفة، التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، عن افتتاح فرع جديد لـ”جو أند ذا جوس” في الكويت، المقهى الرائد عالمياً، والمتخصص في بيع العصائر والقهوة والمأكولات الصحية، وذلك داخل حرم جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، ليكون بذلك أول فرع للمقهى في حرم جامعي في العالم.

يأتي افتتاح الفرع الجديد تلبيةً للإقبال المتزايد من قبل طلاب الجامعات من الشباب والشابات على الوجبات الخفيفة والمشروبات الصحية والتي تتناسب مع نمط حياتهم المتسارع، وتوجههم نحو أسلوب ونمط حياة صحي، رغم تزاحم جدولهم اليومي.

استطاع مقهى جو أند ذا جوس بفترة قصيرة أن ينافس أشهر المطاعم والمقاهي في قطاع المأكولات والمشروبات، وأصبح الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من العملاء منذ افتتاح أول فرع له في الكويت في شهر مارس مطلع هذا العام، كما حصدت منتجاته شعبية كبيرة. اليوم، ومن خلال هذا الفرع، سيوفر جو أند ذا جوس خيارات متعددة ولذيذة وصحية من ساندويشات خفيفة وعصائر طازجة ومشروبات ساخنة لجميع طلاب وفريق عمل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، في بيئة نابضة بالحياة تشجع على النشاط والابتكار.

يذكر أن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا هي أولى الجامعات الخاصة في الكويت وتتميز الحياة الطلابية فيها بالتنوع والتطور الدائم والعديد من الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الأندية الطلابية.

تتواجد أفرع جو أند ذا جوس في الكويت في مجمع أرجانيا في الشويخ، وأرجان سكوير في السالمية، و”ذا ووك مول” في العارضية، ومجمع الأندلس في حولي، ومجمع “ذا وير هاوس” في الصباحية، و منتجع صحارى، والآن في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في غرب مشرف، الذي يفتح أبوابه من السبت إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.