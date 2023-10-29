إقلاع الطائرة السادسة لإغاثة غزة وعلى متنها 40 طنا مواد غذائية وسيارتا إسعاف وجرافة و80 جهازا للطاقة الشمسية

أقلعت صباح اليوم الاحد الطائرة الإغاثية السادسة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة وثمانون جهازا للطاقة الشمسية.

وجاءت هذه المبادرة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والإغاثية والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة.

ويأتي ذلك بأوامر سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

وكانت عمليات الإغاثة الكويتية عبر الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة قد انطلقت الإثنين الماضي محملة ب150 طنا حتى الان من المواد الغذائية ودوائية ومعدات طبية بالإضافة إلى سيارات إسعاف.