الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لبحث وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية وعمل كل ما من شانه تمكين الفلسطينيين من البقاء في أرضهم وإنهاء الاحتلال.

وأضاف عباس بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة (رام الله)”انني اطالب دول العالم بالضغط على اسرائيل لوقف شلال الدم الفلسطيني”.

ودعا عباس الشعب الفلسطيني الى التلاحم والتعاضد والتكافل والصمود في مواجهة الحرب الاجرامية التي تشنها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الاسرائيلي على ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.

وقال الرئيس الفلسطيني “تمر قضيتنا اليوم بظروف غاية في الدقة والصعوبة حيث يتعرض أبناء شعبنا في قطاع غزة لحرب ابادة جماعية ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم اجمع”.

وأشار الى الجهود التي بذلتها السلطة والاتصالات العديدة التي اجريت مع عدد من زعماء العالم لوقف العدوان والمشاركة في قمة القاهرة واللقاءات التي عقدت ودعوة مجلس الامن الدولي لوقف العدوان وادخال المساعدات الانسانية ومنع التهجير الى الخارج ووقف اعتداءات المستوطنين والذهاب لحل سياسي يستند للشرعية الدولية.

وتابع عباس حديثه قائلا “بالرغم من صدور قرار من الجمعية العامة بأغلبية ساحقة فإن قوات الاحتلال الاسرائيلي ردت عليه باجتياح بري وتكثيف غير مسبوق من القصف والتدمير والقتل”.

وأضاف “في هذه اللحظات الحرجة أقول لشعبنا إننا سنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وستبقى غزة جزءا أصيلا من الدولة الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.