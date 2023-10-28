مصر: الاحتلال يضع عراقيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قالت مصر اليوم السبت إن العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي هي التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبة سلطات الاحتلال بالكف عن إجراءاته المعيقة حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية عن أسباب تأخر دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة على رغم الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري.

وأكد البيان أنه على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يدع مجالا للشك أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وأن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات.

وأوضح أنه من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الاحتلال الإسرائيلي الذي يشترط تفتيش الحافلات بمعبر (نتسانا) في الأراضي المحتلة المقابل لمعبر (العوجة) المصري.

وتابع أن الحافلات تتجه بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلو متر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير.

وكشف البيان أنه لوحظ وجود تشدد كبير من الاحتلال في إجراءات التفتيش بل ورفض دخول العديد من المساعدات لمزاعم سياسية وادعاءات أمنية مختلفة فضلا عن البطء في إجراءات التفتيش والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وتابع “من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.