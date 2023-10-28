تدشين المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من خطة تشغيل مستشفى الفروانية الجديد غداً

تدشين المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من خطة تشغيل مستشفى الفروانية الجديد غداً

أعلن مسؤول صحي كويتي تدشين المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من خطة تشغيل مستشفى الفروانية الجديد وذلك بنقل مقر الإدارة غدا الأحد ونقل وتشغيل قسم الطوارئ بعد غد اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا.

وقال مدير المستشفى الدكتور علي المطيري اليوم السبت إنه في إطار الالتزام بتطبيق الخطة سيتم تدشين المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة منها غدا.

وأضاف المطيري أنه في إطار الوقوف على جاهزية خطة الانتقال وتشغيل قسم الطوارئ في المستشفى فقد سبق ذلك التشغيل التجريبي يوم الإثنين الماضي بإشراف مدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور محمد الرشيدي ورئيس الهيئة الطبية الدكتور أحمد الدوسري.

وأكد أن مراحل تشغيل المستشفى تسير وفق الخطة المحددة مثمنا في هذا الصدد دعم وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي.

ونوه بجهود كافة العاملين في المستشفى من أطباء وصيادلة وهيئة تمريضية وفنية وإداريين مشيدا بروح التعاون والتنسيق بين مختلف الأقسام الذي تكلل بالنجاح لمختلف مراحل التشغيل.

ويعد مستشفى الفروانية الجديد من بين أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد التي تتسق مع أحدث المواصفات العالمية فهو مزود بإمكانيات ضخمة تشكل إضافة نوعية عالية القيمة لخدمة المواطنين في منطقة الفروانية.

ويقام المستشفى على مساحة بإجمالية للبناء تبلغ 423 ألف متر مربع ويتكون من 5 مبان رئيسية تضم 314 عيادة عامة وتخصصية وتبلغ الطاقة السريرية 955 سريرا و35 جناحا للخدمات الطبية التخصصية وحرصا على توفير كل سبل الراحة للمرضى فإن 70 في المئة من الغرف (خصوصي) كما يضم المستشفى 245 غرفة عزل.

ويضم قسم الحوادث والطوارئ نحو 71 عيادة و84 سريرا للملاحظة والإنعاش كما يضم المستشفى 31 غرفة للعمليات لمختلف التخصصات و4 غرف عمليات هجينة متطورة مع طاقة استيعابية للعناية المركزة تبلغ 233 سريرا.

ويحتوي المستشفى على مركز تأهيلي متكامل يتضمن خدمة التأهيل الرئوي في حين يضم المستشفى 7 مختبرات طبية عبر نظام آمن لإدارتها وفق المعايير القياسية لجودة الخدمة مع جود 3 صيدليات ستعمل وفق نظام رقمي محكم والمستشفى مزود كليا بالغازات الطبيعية بحيث يتحول بالكامل لغرف عناية مركزة حال أن دعت الحاجة لذلك.

كما يضم المستشفى مبنى لخدمات طب الأسنان ومحطة كهرباء خاصة تغطي المستشفى بالكامل في حال الطوارئ إلى جانب 6 محطات فرعية كما يضم 88 مصعدا كهربائيا و6 سلالم كهربائية.