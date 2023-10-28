وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “هدنة في الأعمال الحربية” في قطاع غزة

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “هدنة في الأعمال الحربية” في قطاع غزة

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت إلى “هدنة في الأعمال الحربية” في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف.

وقال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي “غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. الأونروا تحذر من وضع سكان غزة اليائس بدون كهرباء ولا طعام ولا ماء”.

وأضاف “قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي”.

وأكد “ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية”.

وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع، بات قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت.

وندد بوريل بكل الهجمات على مدنيين “بما فيها الهجمات الصاروخية المتواصلة والعشوائية على إسرائيل” ودعا إلى “الإفراج عن جميع الرهائن فورا وبلا شروط”.