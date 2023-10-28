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مصر: مصرع 32 شخصا وإصابة 63 آخرين في حادث سير

28 أكتوبر، 2023
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أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 32 شخصا وإصابة 63 آخرين في حادث سير على الطريق الصحراوي الرابط بين العاصمة (القاهرة) ومدينة (الإسكندرية) الساحلية المطلة على البحر المتوسط شمالي مصر.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أن الحادث وقع بين حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات مما أدى إلى اشتعال بعضها وذلك في محيط منطقة (وادي النطرون) قبل “الطريق الدولي” باتجاه (القاهرة).

وأشارت إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة (البحيرة) للتعامل مع مصابي الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

المصدر
وكالات
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28 أكتوبر، 2023
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