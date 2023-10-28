اتحاد شركات الاستثمار يقيم برنامج تدريبي بعنوان “التحول الرقمي في القطاع المالي”

عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي – مركز دراسات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان “التحول الرقمي في القطاع المالي” ، وذلك على مدار يومي 25 – 26 أكتوبر 2023 في مقر الاتحاد، حيث قدمت البرنامج Dr. Arezou Harrar، الحاصلة على دكتوراه في إدارة التكنولوجيا وتدريب وتطوير الموارد البشرية، وترأس قسم الدراسات التجارية في كلية بوكسهل الكويت ، كما أنها نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة التجارة الأميركية في الكويت

وقد صرّحت السيدة فدوى درويش – أمين عام اتحاد شركات الاستثمار أن البرنامج التدريبي أتى استجابة للتحديات المستمرة التي يواجهها القطاع المالي في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، حيث هدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم أساسيات التحول الرقمي وتأثيره على القطاعات الاستثمارية والمصرفية.

وبينت السيدة فدوى درويش أن البرنامج التدريبي أتاح للمشاركين الفرصة لاكتساب رؤى حول أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي، والتعرف على كيفية استغلال التكنولوجيا الحديثة لتحسين العمليات وتحقيق التميز التنافسي في السوق؛ من خلال تعلم أفضل الممارسات لتطوير وتنفيذ هذا التحول، والاستفادة من الأدوات والمنصات الرقمية.

كما تم التطرق خلال البرنامج التدريبي إلى التقنيات الرئيسية التي تقوده كتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبهذا السياق كان لابد من التشديد على أهمية الأمن السيبراني للتخفيف من المخاطر وضمان الامتثال وتحقيق الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال الرقمية.

وأضافت أن الاتحاد حريص دائماً على تقديم تجربة تعلم وتدريب شاملة ومحفزة لضمان أن المشاركين لا يكتسبون فقط المعرفة النظرية، ولكن أيضا يكتسبون مهارات عملية يمكنهم تطبيقها في بيئات العمل الحقيقية، لذا قام المشاركون خلال البرنامج بتحليل دراسات الحالة والاطلاع على الأمثلة الواقعية للتحول الرقمي الناجح في المؤسسات الاستثمارية والمصرفية المختلفة.

وفي ختام تصريحها، أشارت السيدة فدوى درويش إلى استمرار الاتحاد في بذل الجهود لنشر الوعي والمعرفة لموظفي شركات الاستثمار وكافة المعنيين لتعزيز الابتكار والتميز ومواكبة آخر المستجدات العالمية.