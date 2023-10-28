مركز العجيري العلمي: منزلة “السماك” تحل غدا ويبدأ معها الإحساس بالبرودة ليلا

قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن المنزلة الثانية من موسم الوسم التي تعرف باسم (السماك) تحل غدا الأحد ومدتها 13 يوما ويبدأ معها الإحساس بالبرودة ليلا.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه خلال مدة (السماك) تلاحظ برودة الطقس ليلا وتكون الرياح رطبة مع شروق الشمس ويطول الليل وفيها أيضا تبلغ صلاة الظهر أبكر مدى في التقدم طوال العام.

وأوضح أن من مميزات هذه المنزلة “الشعور ببرودة الماء لاسيما في الصباح وقد عرف الأقدمون بدخولها بغلمة الإبل وهيجانها وقلة شربها للماء ويكثر فيها وضع الأغنام مواليدها وتكون فيها فرص هطول الأمطار”.

وذكر أن عدد ساعات الليل يزيد بشكل ملحوظ حيث يصل إلى 12 ساعة و53 دقيقة ويكون شروق الشمس في تمام الساعة 5 صباحا و58 دقيقة بينما صلاة الفجر بحسب تقويم العجيري في تمام الساعة 4 و38 دقيقة أما غروب الشمس فيكون مبكرا في تمام الساعة 5 مساء و5 دقائق.

وأشار إلى أنه في فترة (السماك) يكون وقت أذان صلاة الظهر بلغ أبكر مدى له في التقدم طوال العام حيث يحين الأذان الساعة 11 ظهرا و32 دقيقة.