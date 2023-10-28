“زين” ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي تُوقّعان مُذكّرة تفاهم

في خُطوةٍ جديدة ضمن مساعيهما المُتواصلة لدعم وتعزيز منظومتي الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، أعلنت كل من زين ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي عن توقيعهما مُذكّرة تفاهم، تهدف إلى تقديم عددٍ من البرامج والمُبادرات المُشتركة لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز ريادة الأعمال.

وتم توقيع المُذكّرة في مقر مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي بمدينة الكويت، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان، والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدّم العلمي د. أمينة فرحان، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتُجسّد هذه الشراكة الرؤية المُشتركة لدى الجانبان لدعم بيئة الابتكار في الكويت، والمُساهمة في تمكين وإعداد الطاقات والمواهب الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز بيئة الأعمال ودعم المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة، كونهم يشكّلون جزءاً حيوياً من اقتصاد البلاد.

وتتضمن هذه الشراكة دمج كل من زين ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي خبراتهما ومواردهما لتقديم العديد من البرامج التطويرية والمُبادرات المجتمعية لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل، وهي برامج صُممت بناءً على احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص الكويتي، وتشمل جوانباً مهمّة، مثل تطوير المهارات القيادية وإعداد القياديين، وصقل الإمكانات الرقمية، واكتساب المهارات الإدارية والعملية، ووضع الاستراتيجيات المُستدامة.

وستطلق الجهتان برامجاً تطويرية لبناء القُدرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، تستهدف مُختلف الفئات العمرية ولاسيما الشباب، مثل الدورات التدريبية وورش العمل التي تُغطّي مبادئ وأسس المهارات التقنية والرقمية الحديثة، وذلك بهدف تنمية حس الإبداع لدى الشباب، وتعزيز مواهبهم، واحتضان طاقاتهم.

وتشمل مُذكّرة التفاهم أيضاً تعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار بما يضمن اتباع الممارسات المؤسسية المُستدامة، وتغيير مفاهيم ونماذج العمل التقليدية، ليكون الابتكار المُحرّك والدافع لاستراتيجيات المؤسسات والأفراد، مما سيُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

الروضان ود. فرحان تتوسطان مسؤولي زين ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي

ومن الجوانب المهمة التي تُغطّيها مُذكّرة التفاهم أيضاً تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم المُبادرين وأصحاب الشركات الناشئة، بحيث سيتم الاستعانة بالعديد من أصحاب الخبرة والمُتخصصين والمُدربين المُعتمدين من مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي لتقديم برامج وورش عمل خاصة بتطوير مهارات المبادرين وروّاد الأعمال، وذلك تحت مظلّة برنامج زين المُبتكر لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea.

وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية مُبادرة زين “وطن الابتكار”، والتي تندرج تحتها جميع مُبادرات وجهود زين لدعم الإبداع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف مختلف الفئات العمرية وبالأخص الشباب، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.

وفي خطوةٍ سابقة لتعزيز مُبادراتها المُستدامة لدفع عجلة الابتكار والإبداع في الدولة، وقّعت زين مُذكّرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، لبناء شراكة تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأثمرت هذه الشراكة عن تقديم العديد من المُبادرات والجهود المميزة، أبرزها المعسكر الصيفي للأطفال الذي أسهم هذا العام في تعزيز المهارات التقنية والرقمية لأكثر من 800 طفل وشاب من خلال 130 دورة تدريبية وورشة عمل حول أساسيات ومبادئ الإلكترونيات، والروبوت، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وهدفت المُذكّرة إلى تعزيز وترسيخ سُبل التعاون المُشترك بين زين والمركز لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية مثل تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتمكين المخترعين والمبدعين الكويتيين من التميز لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتسعى مُؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي انطلقت مسيرتها قبل أكثر من 46 عاماً لتعزيز الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت، وتعزيز التطورات الحضارية، وتحسين نوعية الحياة، وذلك من خلال مراكزها التابعة وهي المركز العلمي، ومعهد دسمان للسكّري، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التي لزين شراكات مثمرة سابقة معها.