الدوري الإنكليزي: توتنهام يتابع انطلاقته الصاروخية ويعزّز صدارته

واصل توتنهام انطلاقته الصاروخية بعدما حقّق فوزه الثامن هذا الموسم من أصل 10 مباريات، ليتمسّك بصدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم، ذلك اثر تخطيه مضيفه كريستال بالاس 2-1 في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة الجمعة.

وفاز النادي اللندني بهدف سجله جويل وورد هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (53) قبل ان يضيف الكوري هيونغ مين سون الثاني (66). وقلّص الغاني جوردن أيوو النتيجة للخاسر (90+4). ورفع سبيرز رصيده الى 26 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الثاني وأرسنال الثالث اللذين يلعبان امام مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد تواليًا في هذه المرحلة. فيما يحتل كريستال بالاس المركز 11 برصيد 12 نقطة.

وهذا الفوز الرابع تواليًا لتوتنهام الذي يستطيع التركيز على الدوري المحلي بالاضافة الى كأس انكلترا التي تنطلق في كانون الثاني/يناير المقبل، كونه لا يشارك في اي مسابقة اوروبية هذا الموسم.

ولم يكن احد يتوقع ان يجلس توتنهام في صدارة الترتيب لا سيما بعد خسارة أفضل هداف في تاريخه هاري كاين الذي انتقل الى صفوف بايرن ميونيخ الالماني في نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

كما طرأ تغيير على الجهاز الفني بعد وصول المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو قادما من سلتيك الاسكتلندي.

وخاض فريق شمال لندن 10 مباريات حتى الان ففاز في 8 وتعادل في اثنتين وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الان الى جانب جاره ارسنال.

ورغم سيطرته على الاستحواذ في الشوط الاول، الا انّ توتنهام عانى لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى منافسه، واكتفى بتسديدتين بعيدتين لكل من البرازيلي ريتشارليسون وجيمس ماديسون المتألق.

وبنيران صديقة، استطاع توتنهام فكّ العقم التهديفي في المباراة، الا انّ الفضل يعود ايضا الى ماديسون الذي وصلت له كرة عرضية متقنة من السنغالي باب سار فأطلقها الاول قوية ارتدت من وورد عن طريق الخطأ داخل مرمى فريقه (53).

وعزّز توتنهام تقدمه من تسديدته المباشرة الاولى على المرمى في المباراة وذلك عن طريق سون اثر سلسلة تمريرات جماعية رائعة بين لاعبي توتنهام بعدما راوغ ماديسون مدافعي كريستال بالاس ومرّر الى البديل برينان جونسون المتقدم فحولها الاخير الى سون الذي لم يتردد في متابعتها داخل المرمى (66).

وواصل سون الذي ورث شارة القائد من كاين تألقه وسجل هدفه الثامن في 10 مباريات حتى الان.

وسجّل ايوو هدفًا شرفيًا لكريستال بالاس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع اثر تسديدة من داخل المنطقة، ليفرض بعض الدقائق المثيرة في اواخر اللقاء لكنّ توتنهام تمسّك بتقدمه ليخرج بالنقاط الثلاث.