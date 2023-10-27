الداخلية: ضبط 12 شخصاً بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية في المهبولة وحولي

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة حماية الآداب العامة وإدارة مباحث محافظة الأحمدي) من ضبط (12) شخصاً في (3) قضايا مختلفة بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في منطقتي المهبولة وحولي، وتم إحالتهم الى جهة الإختصاص لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية