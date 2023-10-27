رئيس لجنة الصداقة البرلمانية يثمن دعم البرلمان الإيطالي للتحرك تجاه اتفاقية خور عبد الله في الكويت

أشاد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية الايطالية بمجلس الأمة الدكتور محمد الحويلة بنتائج زيارة الوفد الناجحة الى البرلمان الإيطالي والحصول على التأييد الايطالي في قضية اتفاقية (خور عبدالله).

وقال رئيس الوفد الدكتور الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اللقاءات العديدة التي جمعتنا بنائبي رئيسي مجلس النواب جورجو موليه ومجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ثم بمجموعة الصداقة البرلمانية الايطالية الكويتية كانت مثمرة وايجابية تناولت عدة قضايا ذات أهمية خاصة.

وأوضح أن الزيارة تركزت على موضوعات رئيسية أولها قضية الالغاء احادي الجانب لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) الموقعة بين حكومتي الكويت والعراق بمصادقة برلمانيهما وأودعت لدى الأمم المتحدة في 2013 وما تبع ذلك الاجراء من تطورات سلبية، حيث شدد على وجوب احترام الجانب العراقي لالتزاماته القانونية المترتبة على الاتفاقية.

وعبر عن تقديره لتأييد القيادات البرلمانية الايطالية لحيثيات الموقف الكويتي والقانون الدولي وتعهد نائبي رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بالعمل على رفع مذكرة في هذا الشأن الى نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني من أجل حث العراق على الالتزام الكامل بالاتفاقية ذات الطابع الدولي.

وأضاف الدكتور الحويلة ان الوفد الكويتي ركز كذلك على قضيتنا المركزية الأولى وقضية العرب وما تعاني منه الأراضي المحتلة من انتهاكات صارخة لا يقبلها أي انسان كما هو الحال في قطاع غزة التي تشهد تعدي صارخ على القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي.

وقال اننا قد أوضحنا للجانب الايطالي في جميع لقاءاتنا موقف دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية معبرين عن الرأي العام في الشارع الكويتي وفي مجلس الأمة بشكل خاص بالتشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين وتوفير الممرات الانسانية الآمنة لايصال مواد الاغاثة وكافة المستلزمات الأساسية لأخواننا من الشعب الفلسطيني.

واستطرد أن اللقاءات أكدت على الحرص المتبادل على العلاقات البرلمانية بين مجلس الأمة والبرلمان الايطالي وعلى تطويرها في سياق تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المميزة التي تربط الكويت وايطاليا اللذين يستعدان للاحتفال بالذكرى الستين على التبادل الدبلوماسي في العام القادم.

وأشار الى ان الزيارة قد اتاحت للنواب كذلك الوقوف على الاهتمام الايطالي الكبير بدور الكويت الرئيسي والايجابي في ارساء الاستقرار والأمن والسلم الاقليمي والدولي على أسس الحوار والتعاون وتعزيز نهج التعددية الدولية.

وفي الختام أشاد رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية بالزيارة الهامة الموفقة وبنتائجها الايجابية وما حققته من نجاح في طرح وشرح القضايا الهامة ذات الأولية وحشد الدعم بشأنها بالاضافة الى تبادل الرؤى والدور البرلماني في تعزيز العلاقات وتعميق الصداقة بين الشعبين الكويتي والايطالي.

وعبر الدكتور محمد الحويلة عن امتنانه بما لاقاه وفد مجلس الأمة من ترحيب وحفاوة في لقاءاته مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ الايطاليين معربا عن تقديره الخاص لدور سفير دولة الكويت ناصر القحطاني النشط والفعال في نجاح الزيارة وتسهيل مهمة الوفد.

ويضم وفد لجنة الصداقة برئاسة النائب الدكتور محمد هادي الحويلة وعضوية النواب فارس سعد العتيبي وبدر سيار الشمري وبدر نشمي العنزي ومن إداة المنظمات البرلمانية الدولية بمجلس الأمة عبد العزيز نصر الله وسعود الرقم.