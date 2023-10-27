المهّان يشيد بجهود وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

المهّان يشيد بجهود وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي

أشاد رئيس وفد الشعبة البرلمانية أمين سر الشعبة النائب د.محمد حسين المهّان بالجهود الكبيرة لوفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، مشددا على أهمية وضرورة المشاركة بالمحافل البرلمانية الدولية لطرح القضايا العربية والإسلامية العادلة والمستحقة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمهّان اليوم بعد اختتام أعمال المؤتمر الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في عاصمة جمهورية أنغولا (لواندا).

وقال المهّان “في ختام أعمال المؤتمر أود أن أشيد بالجهود الكبيرة لوفد الشعبة البرلمانية التي تمثلت في تقديم مقترح بند طارئ بشأن فلسطين، والتنسيق المستمر مع المجاميع السياسية حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وحشد الأصوات للبند الطارئ، والمشاركة بالعديد من اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد”.

وأشار المهّان إلى أن حصول مقترح البند الطارئ المقدم من الكويت والمجموعة العربية على غالبية الأصوات في الجمعية العامة يؤكد عدالة القضية الفلسطينية ورفض أغلب البرلمانات لممارسات الكيان الصهيوني المغتصب خاصة وأن هذه البرلمانات تمثل وتعكس أراء شعوبها.

وأوضح المهّان أن المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية يعد فرصة لطرح كافة القضايا العربية والإسلامية العادلة والمستحقة أمام جميع برلمانات وشعوب العالم وكسب التأييد بشأنها، كما أنها تعزز من جهة أخرى الدبلوماسية البرلمانية كونها الجناح الشعبي للدبلوماسية الكويتية.

وهنأ المهّان عضو البرلمان التنزاني توليا آكسون بمناسبة فوزها برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي بعد حصولها على 172 صوتا في الانتخابات التي شهدت تنافس أربع مرشحات.

وفي ختام تصريحه أعرب المهّان عن شكره لجمهورية انغولا قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا على استضافة هذا المؤتمر الدولي وحسن الاستقبال والتنظيم، مضيفا “كما أعرب عن خالص شكري وتقديري للجنود المجهولين الأخوة موظفي مجلس الأمة المرافقين للوفد”.

وضم وفد الشعبة البرلمانية إضافة للمهّان أمين صندوق الشعبة النائب حمد عادل العبيد، وعضو الشعبة النائب فهد فلاح بن جامع.