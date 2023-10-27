الاتحاد الأوروبي: إقلاع طائرة تحمل مساعدات إنسانية من يونيسف إلى قطاع غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن إقلاع طائرة مساعدات جديدة محملة ب51 طنا من الأدوية والمواد الطبية واللوازم التعليمية للمتضررين في قطاع غزة أرسلتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن الطائرة أقلعت من العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن) إلى مصر نيابة عن (يونيسف) وهي جزء من جسر جوي إنساني مكون من 6 طائرات أنشأه الاتحاد الأوروبي لنقل الإمدادات الأساسية التي يوفرها الشركاء سريعا إلى القطاع.

ويمول الاتحاد الأوروبي التكلفة الإجمالية لجميع الرحلات الجوية ويدعم تنسيق العمليات في إطار آلية (القدرة الأوروبية للاستجابة الإنسانية).

ومن المقرر أن يتوزع إقلاع الرحلات القادمة على فترة الأسبوعين المقبلين حيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع عدد من الشركاء لتقديم الشحنات الإنسانية من بينها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي هذا الصدد أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود إلى غزة وذلك في سبيل “تخفيف معاناة سكان القطاع في هذه الأوقات الصعبة للغاية”.

وجدد المفوض الأوروبي مطالبته جميع الأطراف المعنية بالسماح بإرسال شاحنات المساعدات دون تأخير.

وتأتي عملية الجسر الجوي الإنساني هذه بعد رحلتين سابقتين أرسلهما الاتحاد الأوروبي لمساعدة سكان غزة في ال16 وال19 من أكتوبر الجاري نقلتا ما مجموعه 56 طنا من الإمدادات من قبل (يونيسف).