الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة

27 أكتوبر، 2023
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، إلى “هدنة إنسانية” في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس “لتنظيم حماية” السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك عقب قمة أوروبية في بروكسل.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي “ندرك تماماً الحق والنية المشروعة لمكافحة الإرهاب. ونحن مستعدّون لتقديم مساعدتنا. ولكنّنا نعتبر أنّ الحصار الكامل والقصف العشوائي، وأكثر من ذلك احتمال القيام بعملية برية واسعة النطاق، لن تسمح بحماية السكان المدنيين كما يجب”.

وأضاف أنّ “هدنة إنسانية مفيدة اليوم للتمكّن من حماية الموجودين على الأرض والذين تعرّضوا للقصف”.

المصدر
أ ف ب
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27 أكتوبر، 2023
0 25 أقل من دقيقة

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