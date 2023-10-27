مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا يبحث مع مسؤول بالخارجية الأيرلندية العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية

بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي مع مسؤول الخليج والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأيرلندية شون أوريغون سبل توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وعلى جميع الصعد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة إن البحث بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها موضوع غزة حيث أكدا أهمية وقف إطلاق النار وفتح المسار للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإدانة استهداف المدنيين وانتهاك القوانين الدولية والإنسانية.

وأضافت أن السفير معرفي ثمن خلال الاجتماع والذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأيرلندية الجهود التى تقوم بها أيرلندا باستقبال وتسهيل أمور الطلبة المبتعثين إليها.

حضر الاجتماع سفير دولة الكويت لدى أيرلندا محمد المحمد.