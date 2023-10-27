رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أهمية حماية قواعد الأمن والاستقرار في أوكرانيا والشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة أهمية حماية قواعد إحلال الأمن والاستقرار في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر البيان أن سوناك شدد خلال الاتصال على التزام المملكة المتحدة “الثابت وطويل الأمد” إزاء “دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحماية البنى التحتية فيها” مؤكدا أن “النزاع في الشرق الأوسط لن يغير من ذلك شيئا”.

وأشار إلى أن زيلينسكي أطلع من جهته رئيس الوزراء البريطاني على المستجدات على أرض المعركة مع روسيا.

وأضاف البيان أن الجانبين أثنيا على “شجاعة القوات المسلحة الاوكرانية ونجاحها في الحد من تقدم القوات الروسية”.

وبحث الجانبان كذلك الوضع في البحر الأسود حيث أكدا أهمية استمرار تصدير الحبوب إلى مختلف أنحاء العالم.