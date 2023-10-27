الأونروا: قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات “متواصلة”

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة من أن غزة بحاجة إلى مساعدات “متواصلة” بعد نحو ثلاثة أسابيع من قصف مكثف على القطاع ردا على هجوم غير مسبوق لحماس.

ووصف لازاريني المساعدات التي تدخل القطاع حاليا بـ”الفُتات”.

وقال خلال مؤتمر صحافي في القدس إن “النظام القائم حاليا مصيره الفشل. هناك حاجة لتدفق مساعدات متواصلة وتحدث فرقا. ولينجح ذلك، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها”.

كما أكد المفوض مقتل 57 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال “تأكد مقتل 57 من زملائي على الأقل.. أشخاص رائعون كرّسوا حياتهم من أجل مجتمعاتهم”.

وعلّق لازاريني على الجدل المرتبط بحصيلة القتلى المدنيين التي أعلنت عنها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في القطاع، مشيرا إلى أن الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحّتها.

وقال للصحافيين “في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها”.

واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم مدنيون، بينهم نحو 3000 طفل جراء القصف المستمر على قطاع غزة.