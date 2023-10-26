بابا الفاتيكان يعرب عن ألمه بسبب قصف الاحتلال على غزة

بابا الفاتيكان يعرب عن ألمه بسبب قصف الاحتلال على غزة

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الخميس عن ألمه بسبب القصف الوحشي الذي يتعرض له قطاع غزة الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا موقف الفاتيكان الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه لبابا فرانسيس من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن الاتصال تناول “الوضع المأساوي في الأراضي المقدسة” في اشارة استمرار العدوان الدموي على قطاع غزة والعنف المتواصل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأضاف ان “البابا عبر عن ألمه لما يحدث مذكرا بموقف دولة الفاتيكان من القضية الفلسطينية “معربا عن أمله في امكانية التوصل إلى حل الدولتين.