الجامعة العربية: قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار وتمنح الاحتلال الاسرائيلي رخصة تدمير غزة

أكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس أن “هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار وتصر على منح الكيان الإسرائيلي المحتل رخصة لتدمير قطاع غزة واستهداف المدنيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس”.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن منح الاحتلال الاسرائيلي الضوء الاخضر لممارسة القتل والتدمير يسهم في تصعيد الصراع وربما توسيع رقعته مطالبة جميع الأطراف التي تصر على استمرار هذه الحرب مع كل ما تمخضت عنه من مآس وكوارث بمراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطرة.

واعرب البيان عن اسفه لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لمصلحة قرارين حول الوضع في قطاع غزة.

واكد أن هذا “الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع رغم انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافه للمدنيين.

وقال إن “الإخفاق في التوصل لقرار في مجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقيته وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسة في حفظ الأمن والسلم الدوليين لا سيما أن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثلت السبب الرئيس وراء الفشل في تبني القرارين”.

يذكر ان أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط شارك قبل يومين في النقاش الذي أجري في مجلس الأمن بكلمة عكست الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد آلية سريعة ومستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة ورفض التهجير القسري للسكان.