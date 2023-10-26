مساعد وزير الخارجية لـ”الأسرى والمفقودين” يدعو إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات والكوارث

مساعد وزير الخارجية لـ”الأسرى والمفقودين” يدعو إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات والكوارث

دعا مساعد وزير الخارجية لشؤون الأسرى والمفقودين السفير ربيع العدساني اليوم الخميس إلى توحيد جهود المجتمع الدولي بشأن المفقودين في النزاعات المسلحة والكوارث مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال مشاركة للسفير العدساني في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمتها الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بالتنسيق مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما دعا السفير العدساني إلى إنشاء هيئات وطنية متخصصة متى ما دعت الحاجة وذلك لتنسيق جهود البحث عن المفقودين ولإدارة جمع البيانات المتعلقة بتحديد هويتهم.

وأكد أهمية تشجيع الدول على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمفقودين في النزاعات وتنفيذها إضافة إلى تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بهم.

واستعرض العدساني تجربة دولة الكويت في قضية الأسرى والمفقودين من جميع جوانبها السياسية والفنية والاجتماعية ودورها في رعاية وتقديم القرار (2474) الصادر من مجلس الامن الدولي في منتصف عام 2019.

ويعتبر القرار (2474) أول قرار يصدر من مجلس الأمن يتعامل مع مسألة المفقودين وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ما يعكس مكانة الدبلوماسية الكويتية على صعيد الجهود الإنسانية كما يعد القرار تكريما للأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإحياء الذكرى ال70 لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977.

وتناولت المائدة المستديرة التي نظمتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع وفد البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأفكار حول موضوع الأشخاص المفقودين أثناء النزاعات والكوارث تعزيزا لاستجابة الدول الأعضاء بالمنظمة.

ومثل الجانب الكويتي في المائدة المستديرة إلى جانب السفير العدساني السكرتير الأول لدى مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي تركي الديحاني.