أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بالجهود التي تبذلها سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين كما أثنى الخالد على دور العاملين فيها وحرصهم على تمثيل وطنهم التمثيل المشرف، وعنايتهم واهتمامهم بشؤون إخوانهم المواطنين الكويتيين المتواجدين في المملكة.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمقر سفارة دولة الكويت في العاصمة الرياض وذلك على هامش زيارة الخالد الرسمية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كان في استقبال الحالد لدى وصوله مقر السفارة سعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، والملحق العسكري الكويتي العميد الركن محمد أحمد عبدالنور، وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية.

والتقى الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة مع عدد من قيادات القوات المسلحة الكويتية المتواجدين في المملكة، حيث نقل لهم تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، معبراً لهم عن فخره واعتزازه بمنتسبي القوات الكويتية المشاركين إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تأتي ترجمةً لعمق الروابط التاريخية والأخوية ووحدة المصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز من مفهوم التعاون والعمل الجماعي المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الشيخ أحمد الفهد يزور السفارة الكويتية في الرياض ويشيد بدورها في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قبيل مغادرته العاصمة الرياض عن خالص شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار، وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

وكان في وداع الوزير بمطار الملك خالد الدولي نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.

هذا وقد عاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد ظهر اليوم الخميس.

الشيخ أحمد الفهد يزور السفارة الكويتية في الرياض ويشيد بدورها في دعم وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين