سمو ولي العهد يبعث برسالة شكر إلى ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة شكر إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة هذا نصها:

“صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة

تحية طيبة.. وبعد ،،،

أود في ختام زيارتي الرسمية لبلدكم الصديق أن أتوجه إليكم بأعمق مشاعر الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لاقيته وأعضاء الوفد المرافق من لدن جلالتكم من استقبال ودي وحفاوة بالغة طوال فترة زيارتنا المثمرة.

وإذ أؤكد سعادتي بإتاحة الفرصة للقاء بجلالتكم فإننا في دولة الكويت نعلِّق أهمية كبيرة على تعزيز روابط الصداقة التاريخية والاستراتيجية وتطوير سبل التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا الصديقين والتي تمتد جذورها لقرابة مائة وخمسة وعشرين عاما حريصين على الارتقاء بها في كافة المجالات الحيوية الهامة إلى آفاق أوسع وأرحب بما يحقق أهداف بلدينا المرجوة وتطلعات شعبيهما المنشودة مقدرين عاليا علاقاتنا الخاصة مع بريطانيا ملتزمين بمواصلة العمل معكم من أجل شراكة بريطانية كويتية أكثر قوة وأوسع نطاقا دائمة النمو بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة ويعود عليهما بالخير والرخاء.

ويسرني أن أبعث لجلالتكم بأصدق تمنياتي الشخصية بموفور الصحة وتمام العافية والهناء ولشعب المملكة المتحدة الصديق بدوام التقدم والرفعة والازدهار”.