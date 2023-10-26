سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الأمريكي بضحايا حادث إطلاق النار في ولاية مين

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ولستون بولاية مين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

راجيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

و بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ولستون بولاية مين وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة ولستون بولاية مين.