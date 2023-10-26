الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين عام مجلس التعاون يؤكد الموقف الخليجي المطالب بوقف العدوان على غزة

26 أكتوبر، 2023
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس الموقف الخليجي الموحد المطالب بوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وادخال المساعدات الانسانية بشكل عاجل إلى القطاع.

ودعا البديوي في مقابلة مع قناة (سي ان ان) الى نبذ الازدواجية واختلاف المعايير في المواقف الدولية في التعامل مع انتهاكات قوات الاحتلال الخطيرة.

‏وقال ان الحل الوحيد للأزمة هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مبينا انه لا بد من نأي المدنيين وعزلهم عن الحروب بموجب القانون الدولي.

المصدر
وكالات
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26 أكتوبر، 2023
0 31 أقل من دقيقة

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