إقلاع الطائرة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء بغزة محملة بـ10 أطنان من المساعدات

أقلعت صباح اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الرابعة التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية وشاحنة جرافة متوسطة.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة وذلك بأوامر سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

وكانت الطائرة الأولى من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لقطاع غزة قد أقلعت يوم الاثنين الماضي وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة وسيارات إسعاف تلتها الطائرة الثانية أمس الأول الثلاثاء محملة بعشرة أطنان من المساعدات تبعتها الطائرة الثالثة أمس الأربعاء محملة بـ40 طنا من المساعدات.