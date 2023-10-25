ايقاف مدافع نيس الدولي الجزائري عطال 7 مباريات بسبب منشوره حول الحرب في غزة

أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء مدافع نيس الدولي الجزائري يوسف عطال سبع مباريات بسبب مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة “الدفاع عن الارهاب” و”معاداة السامية” في ظل التصعيد بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس.

وسارع عطال الى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 تشرين الأول/أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر.

وكان مجلس الأخلاقيات الوطني في الاتحاد الفرنسي للعبة أحال الأمر إلى اللجنة التأديبية في الرابطة.