من الموقوفين

الداخلية: ضبط 563 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل خلال حملات أمنية على مختلف المناطق في محافظات الأحمدي والعاصمة والفروانية وحولي والجهراء

25 أكتوبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن استمرار الجهود والحملات الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على مختلف المناطق أسفر عن ضبط (563) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وذلك خلال تكثيف التواجد الأمني على مختلف المناطق في محافظات الأحمدي – العاصمة – الفروانية – حولي – الجهراء وجاري احالة المخالفين الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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25 أكتوبر، 2023
0 48 أقل من دقيقة

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