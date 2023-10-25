الداخلية: ضبط 563 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل خلال حملات أمنية على مختلف المناطق في محافظات الأحمدي والعاصمة والفروانية وحولي والجهراء
قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن استمرار الجهود والحملات الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على مختلف المناطق أسفر عن ضبط (563) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وذلك خلال تكثيف التواجد الأمني على مختلف المناطق في محافظات الأحمدي – العاصمة – الفروانية – حولي – الجهراء وجاري احالة المخالفين الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.