طائرات تايفون ترانش 3

وصول الدفعة الخامسة من “يوروفايتر” معززة الجاهزية القتالية للقوة الجوية الكويتية

25 أكتوبر، 2023
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أقيم مساء اليوم حفل استقبال وصول الدفعة الخامسة من طائرات «يوروفايتر – تايفون» إلى أرض الوطن من طراز «تايفون ترانش 3» معززة الجاهزية القتالية للقوة الجوية الكويتية. وتتكون هذه الدفعة من (4 طائرات)، ليصل عدد الطائرات المستلمة (13 طائرة) من أصل (28 طائرة).

حيث تعتبر الطائرة من أحدث المقاتلات المتعددة الأدوار، وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة. تم البدء في تسليمها للقوة الجوية الكويتية منذ (ديسمبر 2021), كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.

والجدير بالذكر أن الطائرات المستلمة تجاوزت الـ(400 ساعة طيران) لغاية الآن. حضر حفل استقبال الطائرات عدد من ضباط القوة الجوية الكويتية.

«4 طائرات تايفون ترانش 3» حطت في قاعدة سالم الصباح الجوية
طائرات تايفون ترانش 3
طائرات تايفون ترانش 3
طائرات تايفون ترانش 3
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25 أكتوبر، 2023
0 115 دقيقة واحدة

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