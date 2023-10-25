وزير الدفاع الكويتي يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة في الرياض

الفهد يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة في الرياض

25 أكتوبر، 2023
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زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الأربعاء شركة الإلكترونيات المتقدمة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية في الرياض.

واستقبل الشيخ أحمد الفهد لدى وصوله مقر الشركة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد والرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد المسلم.

واطلع الشيخ أحمد الفهد خلال زيارته على مرافق الشركة من المصنع الرئيسي ومركز الفحص والإصلاح ومبنى الهندسة والتطوير ومركز المشاريع الخاصة واستمع لشرح عن منجزات الشركة وقدراتها في مجال تصنيع الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات المختلفة وتوفيرها لمنظومات متكاملة من الحلول التقنية بمواصفات وجودة عالمية.

وأشاد الشيخ أحمد الفهد خلال زيارته بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة من نقلة نوعية بالقدرات والإمكانيات التقنية والفنية المتقدمة جعلت منها نموذجا متميزا يحتذى به في كيفية القيادة والعمل على تحقيق مفهوم النهضة الشاملة.

ورافق الشيخ أحمد الفهد خلال زيارته رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الصباح.

وزير الدفاع الكويتي يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة في الرياض
المصدر
كونا
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25 أكتوبر، 2023
0 155 دقيقة واحدة

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