الجامعة العربية: تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن غزة “معبرة عن القانون الدولي الإنساني”

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأربعاء أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن التطورات في قطاع غزة جاءت “معبرة عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يمثل ركيزة لعمل المؤسسة الأممية”.

وأشار أبوالغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية إلى كلمة غوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي التي نصت على أن “هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري لم يحدث من فراغ حيث يعيش الشعب الفلسطيني في احتلال خانق منذ 56 عاما وشهد أرضه تلتهمها المستوطنات رويدا رويدا”.

وأكد أبوالغيط أن غوتيريس “عبر عن موقف أخلاقي ومبدئي سليم يتفق مع واجباته والأمانة التي يتحملها على رأس المنظمة الأممية” مضيفا أن الهجوم الذي يتعرض له من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل يعكس “محاولة مكشوفة للإرهاب والابتزاز الأخلاقي والسياسي”.

وشدد على أن هذا “الهجوم المخزي يهدف إلى إسكات كل صوت يصدح بالحقيقة الساطعة التي عبر عنها غوتيريس في كلمته”.

ودعا أبوالغيط الجميع إلى مساندة غوتيريس في مواجهة الهجوم “الفاشي” الذي يتعرض له من الكيان الإسرائيلي المحتل بغرض إسكات صوته وابتزازه.

يذكر أن غوتيريس أكد في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن أمس الثلاثاء أهمية الإقرار بأن “هجمات (حماس) لم تأت من فراغ” مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني خضع للاحتلال الإسرائيلي “الخانق” منذ 56 عاما.

وشدد غوتيريس على ضرورة مطالبة كل الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي واتخاذ الحيطة المستمرة في سير العمليات العسكرية لتجنيب تعرض المدنيين للخطر وحماية المستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة التي تؤوي اليوم أكثر من 600 ألف فلسطيني.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن القصف المتواصل على غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوى الضحايا المدنيين وحجم الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وناشد غوتيريس المجتمع الدولي التراجع عن حافة الهاوية قبل أن يحصد العنف مزيدا من الأرواح وينتشر بشكل أكبر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 6400 شهيد بالإضافة إلى نحو 17 ألف جريح وفقا لأحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.