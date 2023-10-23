مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين الموافق 23 /10 /2023 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح ـ رئيـس مجلـس الـوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي :

انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ، وبناء على أوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، وبتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، فقد أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مجلس الوزراء علماً بانطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي نصرةً للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة واستجابة لنداءاتهم ، وذلك اعتباراً من اليوم حيث سيتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية .

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان التي عقدت في الرياض يوم الجمعة الماضي مشيداً بالكلمة التي ألقاها سموه في القمة والتي أكد فيها على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان) التي تجسد الرغبة الصادقة المشتركة نحو تطوير وتعزيز العلاقات لتشمل آفاق تعاون أوسع في مختلف المجالات .

ودعا ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبد الله) وذلك انطلاقاً من حرص دولة الكويت على حسن الجوار.

وضمن هذا السياق أطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما في قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم السبت الماضي والكلمة التي ألقاها سموه في القمة حيث جدد من خلالها إدانة دولة الكويت لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات وقتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال.

ودعا سموه في كلمته المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكافة العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة مؤكداً سموه رفض دولة الكويت أية دعوات هدفها التهجير القسري للفلسطينيين وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني والدولي ، مجدداً التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت قيادةً وحكومةً وشعباً في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكداً على التمسك بخيار السلام العادل الشامل كخيار استراتيجي وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها .