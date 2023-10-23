السفير غانم الغانم: الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة يستمر 5 أيام

أعلن سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم اليوم الاثنين أن المساعدات الكويتية ستصل تباعا عبر جسر جوي على أمد خمسة أيام وذلك مساهمة من الكويت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي لم يتوقف منذ أكثر من أسبوعين.

وقال السفير الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى استقباله طائرة المساعدات الكويتية في مطار العريش إن تقديم هذه المساعدات للشعب الفلسطيني يأتي تنفيذا للأمر السامي من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وبناء على تعليمات وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وأشار الى ان شحنة المساعدات الكويتية تشمل مواد إغاثة ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف بالتعاون مع القوة الجوية الكويتية ووزارة الصحة الكويتية والهلال الاحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة بالاضافة الى جمعيات ومؤسسات خيرية وإنسانية في دولة الكويت.

وأوضح أن المبادرة بتقديم مساعدات إغاثية الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأتي انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة للتخفيف عنهم من آثار العدوان الاسرائيلي.

وأكد الغانم ان “المسؤولية الإنسانية تحتم علينا وعلى المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الاشقاء في غزة لذا بادرت الكويت بتسير الجسر الجوي لمواد الإغاثة لصالح قطاع غزة ” .

وأعرب عن الشكر للسلطات المصرية “التي وفرت كل السبل والتسهيلات لايصال المساعدات الانسانية الكويتية الى المحتاجين في غزة وبالأخص وزارة الخارجية المصرية ووزارة الدفاع والهلال الاحمر المصري ومحافظة شمال سيناء”.

وثمن السفير الغانم جهود مصر الداعمة والثابتة للقضية الفلسطينية مؤكدا ان نصرتها لشقيقاتها من الدول العربية مستمدة من مواقف عروبية أصيلة.