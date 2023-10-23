حطت أولى طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي في مطار العريش الدولي في شمال سيناء اليوم الاثنين محملة بمساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي خلف آلاف الضحايا والجرحى.

وقال مبعوث الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن طائرة نقل تابعة للقوة الجوية الكويتية حطت في مطار العريش تمهيدا لنقل المعونة الى قطاع غزة محملة بشحنة مواد إغاثة متنوعة ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف تتناسب مع الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها مثل هذه الأحوال.

واضاف ان الطائرة محملة ب 40 طنا مقدمة من الهلال الاحمر الكويتي وجمعية الإغاثة الكويتية موضحا أن مواد الإغاثة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في دولة الكويت بتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء في قطاع غزة وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع من أجل إغاثة المحتاجين في غزة.

وذكر الزيد ان ثمة تنسيقا مباشرا مع جمعيتي الهلال الاحمر المصري والفلسطيني لإدخال المساعدات على عجل نظرا لحاجة المستشفيات الشديدة الى الأجهزة الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف.

واكد ان الهلال الاحمر الكويتي أول من قدم المساعدات داخل قطاع غزة عبر سلسلة من المساعدات الإغاثية والدوائية كما قام بتوزيع الرغيف والوجبات اليومية على النازحين في مراكز الإيواء في القطاع ووفر وقود الديزل لعدد من المستشفيات عبر الشراء من السوق المحلي.

وأعرب الزيد عن بالغ الشكر والتقدير للمتبرعين داخل الكويت من مواطنين ومقيمين ومؤسسات وبنوك من القطاع الخاص لمساندتهم جهود الهلال الاحمر الكويتي في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لجرائم ضد الانسانية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان سفير دولة الكويت في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم في استقبال طائرة المساعدات الكويتية حين وصولها الى مطار العريش الى جانب مسؤولين من الهلال الأحمر المصري وسلطات مدينة العريش.

أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تحط في مطار العريش

أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تحط في مطار العريش

أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تحط في مطار العريش