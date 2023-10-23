من الفعالية

جامعة الكويت تنظم يوم التضامن مع فلسطين دعماً للشعب الفلسطيني وأحداث غزة

23 أكتوبر، 2023
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بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة أ. د. فايز منشر الظفيري نظمت جامعة الكويت بالتعاون مع جمعية أعضاء هيئة التدريس والاتحاد الوطني لطلبة الكويت وقفة تضامنية إنسانية “يوم التضامن مع غزة” دعماً للشعب الفلسطيني وأحداث غزة، وذلك أمام مبنى الإدارة الجامعية وقاعة (الدانة) في مدينة صباح السالم الجامعية يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة والاتحاد الوطني لطلبة الجامعة.

وتأتي هذه الوقفة التضامنية تأكيداً على موقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية وتضامناً مع أهالي غزة ودعم صمودهم ضد الاحتلال الصهيوني، كما وقفت الأسرة الجامعية وقفة صمت حداداً على أرواح شهداء غزة الأبرياء من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، آملة نصرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

من الفعالية
من الفعالية
من الفعالية
المصدر
بيان صحفي
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23 أكتوبر، 2023
0 32 أقل من دقيقة

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