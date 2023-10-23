مدينة الكويت

“الأرصاد الجوية”: فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تتخللها بعض السحب الركامية

23 أكتوبر، 2023
0 30 أقل من دقيقة

قال رئيس قسم التنبؤات البحرية بإدارة الأرصاد الجوية ياسر البلوشي إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض سطحي تزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مما يؤدي الى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق.

وأضاف البلوشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن تكاثر هذه السحب يستمر غدا الثلاثاء مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تتخللها بعض السحب الركامية.

وذكر أنه بداية من ظهر بعد غد الأربعاء حتى فجر يوم الخميس تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا والرياح اغلبها متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات مع فرص للغبار على بعض المناطق.

المصدر
كونا
الوسوم
23 أكتوبر، 2023
0 30 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء يعقد إجتماعه الأسبوعي

23 أكتوبر، 2023

السفير غانم الغانم: الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة يستمر 5 أيام

23 أكتوبر، 2023

أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة تحط في مطار العريش

23 أكتوبر، 2023

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الدفاع

23 أكتوبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى