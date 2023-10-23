“المركزي”: انخفاض عرض النقد 0.2% في سبتمبر الماضي مسجلا 39.1 مليار دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0.2% في سبتمبر الماضي على أساس شهري ليبلغ 39.1 مليار دينار كويتي (حوالي 129.3 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في سبتمبر الماضي بنسبة 0.3% لتصل الى 35.8 مليار دينار (حوالي 118.2 مليار دولار).

وأضافت الادارة أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 0.7% لتبلغ 1.6 مليار دينار (حوالي 5.2 مليار دولار) في حين انخفضت إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة 3.2% الى 3.3 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع واحد في المئة ليسجل 84.5 مليار دينار (حوالي 278.8 مليار دولار) في حين انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 0.2% إلى 10.6 مليار دينار (حوالي 34.5 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في سبتمبر الماضي عند 1.9 مليار دينار (حوالي 6.2 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.4% إلى 52.8 مليار دينار (حوالي 173.7 مليار دولار).

وبينت الإدارة أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر في سبتمبر الماضي عند 4.625% في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية بنسبة 48.7% إلى 912 مليون دينار (حوالي 3 مليارات دولار) فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في سبتمبر بنسبة 0.3% إلى 308.5 فلس.

وعرض النقد بمعناه الضيق يقصد به حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.