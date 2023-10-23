بلدية الكويت: إزالة 197 مخيم مخالف قبل بدء فترة التخييم المحددة بثلاثة شهور

كثفت الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الاحمدي جولاتها التفتيشية للكشف على المخيمات المقامة قبل بدء فترة التخييم المحدد من قبل بلدية الكويت والمحددة بثلاثة شهور .

ومن جانبه اكد مدير ادارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة بأن الجولات التي نفذها فريقه الرقابي بالمحافظة قد اسفرت عن ازالة 54 مخيم مخالف وتم الخروج على موقع شكوى بمنطقة السالمي وتم رفع 11 عربة متنقلة ولوريين.

وفي هذا السياق اوضح مدير ادارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظة الاحمدي نواف المطيري بان الفريق الرقابي بالمحافظة قام بإزالة 143 مخيم مخالف بمناطق كبد والسابع والشعيبة والوفرة والجليعة.

واهابت البلدية السادة المواطنين الراغبين بالتخييم هذا العام عدم اقامة مخيماتهم قبل الفترة الرسمية المحدد من قبل البلدية التي تبدأ بتاريخ 15 نوفمبر المقبل وحتى 15 مارس 2024 ، مشدده ان الفرق التفتيشية في البلدية لن تتواني بإزالة اي مخيم يقام قبل المدة المحددة داعيه الى ضرورة الالتزام بضوابط وشروط اقامة المخيمات الربيعية .